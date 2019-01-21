В Волгограде уже готовятся отмечать 76-ю годовщину разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. В рамках подготовки на площадке МУК «Детский городской парк Волгограда» в ДК Ворошиловского района состоится областная военно-патриотическая игра «Зарница под Сталинградом».

Участниками мероприятия станут воспитанники из пяти социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних Волгоградской области, детского дома города Волжского, а также несовершеннолетние, проживающие в семьях, принятых на социальное сопровождение в организациях социального обслуживания несовершеннолетних в возрасте от 10 до 17 лет, — всего более 70 человек. Им предстоит закачать воздух в бомбоубежище при помощи ручной системы очистки воздуха, спуститься в подземный ход и найти путь в безопасную зону, расшифровать задания при помощи азбуки Морзе, собрать и разобрать боевое оружие, ответить на вопросы блиц-турнира о Сталинградской битве и преодолеть еще множество препятствий, чтобы стать победителями игры.

По словам организаторов, дом культуры Ворошиловского района Волгограда не случайно станет местом проведения игры: в нем расположен уникальный музей «Бункер Сталинграда», планировка которого выдержана в духе военного времени. В атмосфере воссоздания полной и объективной картины военных лет участники игры будут проходить этапы маршрута. Для полного погружения будут использованы специальные звуки воздушной тревоги, сирены, бомбёжки, перестрелки. В музее собраны экспонаты Великой Отечественной войны — пулемёты, винтовки, шинели, карты боёв, и всем участникам игры представится возможность прикоснуться к атрибутам того страшного времени.

Победитель, призеры игры будут награждены кубком, дипломами, медалями, памятными подарками от организаторов и партнеров мероприятия.