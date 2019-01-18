Волгоградскую молодежь приглашают на встречу с актёрами Волгоградского музыкального театра Валерией Головкиной и Александром Куприным, которая состоится 23 января в Волгоградской областной библиотеке для молодёжи. Встреча будет проходить в рамках проекта «БиблиоПерформанс», посвящённого Году театра в России.

Познавательно-досуговый проект «БиблиоПерформанс» включает в себя цикл тематических мероприятий: мастер-классов, лекций, презентаций, бенефисов, творческих встреч, постановок участников проекта. Завершится проект в декабре 2019 года «Чемпионатом БиблиоПерформанс» – конкурсом театральных этюдов участников проекта. Подробности — по ссылке.

«БиблиоПерфоманс» откроется 23 января в 15:00 — гостями библиотеки станут молодые артисты Волгоградского музыкального театра Валерия Головкина и Александр Куприн, лауреаты премии I степени в номинации «Театральное искусство» по итогам конкурса на соискание Государственных премий Волгоградской области в сфере литературы, искусства, архитектуры и культурно-просветительской деятельности за 2018 год. Победу им принесли роли Владимира Дубровского и Маши Троекуровой в мюзикле Кима Брейтбурга «Дубровский». Гости ответят на вопросы о профессии, о театральной и светской жизни, побеседуют со зрителями о театре и кино и поделятся своим творческим опытом.

Приглашаются все желающие. Справки по телефону: 8(8442)94-45-44 (Мостякова Александра).