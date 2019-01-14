На этой неделе верующие будут отмечать Крещение Господне. Специально для тех, кто собирается окунуться в прорубь, будут подготовлены оборудованные места. Так, на время проведения крещенских купаний в Волгограде откроются 8 купелей. Для обеспечения безопасности граждан во время омовений рядом с каждой купелью будут выставлены посты спасательных и медицинских служб, организовано дежурство дружинников и сотрудников полиции.

Крещенские купели будут открыты на правом берегу Волги в наиболее удобных местах. Для жителей Дзержинского района традиционную купель прорубят во льду Ангарского пруда. Перед началом купаний здесь пройдут водосвятные молебны.

В Тракторозаводском районе крещенская купель появится в поселке Спартановка, напротив жилого дома №4 по ул. им. Грамши. Жителей Краснооктябрьского района ждут на территории яхт-клуба «Пилигрим» по адресу: ул. Матевосяна, 16. В Центральном районе совершить обряд крещенского омовения можно будет у причала №9 на набережной, а для жителей Ворошиловского и Советского районов купания будут организованы на Ельшанской набережной в микрорайоне Тулака. Кировчан традиционно ждут на берегу Волги, чуть ниже по течению от пристани им. Руднева. В Красноармейском районе будет открыты сразу две площадки: одна появится на Севастопольской набережной у монумента В.И. Ленина, вторая – на пляже детского оздоровительного лагеря «Рассвет» в р.п. Южный.

Крещенское купание происходит в ночь с 18 на 19 января и в течение всего последующего дня в специальных прорубях — иорданях.