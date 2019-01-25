В конце января — начале февраля в Мемориально-историческом музее пройдут сразу несколько мероприятий, посвященных 76-летию Победы в Сталинградской битве, в рамках которых будет много полезного и интересного.

Мероприятия будут проходить 31 января, а также 1 и 2 февраля. Так, на военно-патриотическом мероприятии «Фронтовой агитчемодан» посетители музея перенесутся во фронтовую землянку, где политрук проведёт с ними агитационную беседу, познакомятся с документами периода Сталинградской битвы, солдатским фольклором, исполнят песни военной поры.

А на практическом занятие «От костра до радио» посетители смогут познакомиться с этапами развития военной связи, поймут принципы действия оптического и электрического телеграфов, познакомятся с азбукой Морзе и передадут команды с помощью сигнальных флажков.

И ещё одно мероприятие — «Вещи, опаленные войной» — позволит через знакомство с музейными предметами погрузиться в эпоху предвоенных и военных лет. Мероприятие включает в себя элементы творческих заданий, пополняет знания детей о военном быте жителей города в период Сталинградской битвы.

Прием заявок: 8(8442) 55-01-51, доб. 1103 и доб. 1104
Стоимость 1 билета – 150 руб.

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январь, 2019

26янв23:00РекомендуемВечеринка OBERWAVE23:00 МИЛЯ restaurant/bar/poolРубрика:Живая Музыка

26янв17:00РекомендуемКороткометражные фильмы из Швеции, Норвегии и Финляндии17:00 Креативное пространство "ИКРА"Рубрика:Культура

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