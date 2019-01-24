И вот ещё один концерт органной музыки состоится в Волгограде. На этот раз орган зазвучит вместе с флейтой, и состоится это мероприятие в концертном зале Волгоградской филармонии (ЦКЗ). Концерт «Тысяча и одна флейта» прозвучит в исполнении лауреатов международных конкурсов московских музыкантов Олеси Кравченко и Антона Паисова.

Органный концерт Волгоградской филармонии «Тысяча и одна флейта» посвящён одному из самых гармоничных инструментальных союзов в музыке – дуэт флейты и органа, среди многочисленных регистров которого есть и флейтовый.

Программа концерта включает сочинения как знаменитых композиторов разных национальных школ и эпох (от барокко до нашего времени), так и концертирующих исполнителей (органистов и флейтистов), чьи транскрипции для органа и флейты представляют собой настоящий апофеоз монументализма и изящества. Произведения И.С. Баха, Ф. Пуленка, Х. Гуриди, Ф. Борна, Г. Бове и К. Боллинга в блестящем исполнении великолепного дуэта – Антона Паисова (флейта) и Олеси Кравченко (орган) – подарят ценителям органной и камерной музыки подлинную феерию красок и картин. Начало концерта 25 января в 18:30.