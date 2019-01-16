Волгоградский областной краеведческий музей приглашает на благотворительные мероприятия «Царицынская гостиная: за чаем не скучаем» для многодетных семей, которые пройдут 18 января в 12:00 и в 14:00. В этот день посетителей ждет интерактивная программа, во время которой сотрудники музея в старинных костюмах предложат присутствующим побывать на чаепитии в гостиной у царицынского купца. Во время чаепития гости смогут узнать, как ходили в гости, рассаживали гостей, накрывали стол и чем потчевали царицынцы 100 лет назад. А также с чем заваривали чай, какие самовары давали в приданое невесте и почему к каждому чайному прибору ставили «розетку». В финале программы собравшиеся узнают, какими товарами славился наш город.

Музыкально-литературный вечер «Волшебная книга Зимы» пройдет в областном краеведческом музее 18 января, в крещенский сочельник. Участникам программы раскажут, как праздновали наши предки праздник Крещения, о традициях русского семейного застолья и приема гостей. Зрители погрузятся в атмосферу царицынского купеческого салона 19 века: они увидят старинную мебель и диковинные музыкальные инструменты, великолепные картины Михаила Чалова об истории Царицына и чудо-кукол из коллекции мастерицы Екатерины Борзуновой. Собравшиеся услышат лучшие стихи о зиме, а также русские романсы в исполнении известной волгоградской певицы, президента ассоциации русского романса «Царицынский изумруд», Нателы Имедашвили. Аккомпаниатор Ирина Беленкова.

Мероприятие пройдет в старинной гостиной царицынского купца – в зале интерьеров по адресу пр. Ленина, 5а, 2 этаж. Начало в 17.30, продолжительность 1 час.

Стоимость 150 руб, льготный — 100, дошкольники бесплатно.