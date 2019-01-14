Совсем скоро коллекция экспонатов Краеведческого музея пополнится новыми артефактами, которые были обнаружены археологами при раскопках курганного могильника Жирновского района. Бронзовые топор и нож, подвеска из цельнолитого прута золота, ритуальные курильницы на ножках и другие предметы возрастом более четырех тысяч лет станут доступны после полного палеоантропологического и палеозоологического исследования.

По данным комитета культуры Волгоградской области, в 2018 году специалисты Волгоградского областного научно-производственного центра по охране памятников истории и культуры провели четыре археологических экспедиции в Урюпинском, Камышинском и Жирновском районах. В ходе раскопок на археологических памятниках курганного типа в Жирновском районе специалисты послойно исследовали насыпь кургана. Они проследили, как курган формировался в течение веков, в результате чего были обнаружены два погребения разных эпох.

Центральное погребение датируется эпохой средней бронзы (около двух тысяч лет до н.э.). Здесь археологи обнаружили бронзовые топор, нож и ломик с деревянной ручкой, подвеску из цельнолитого прута золота. Золотая подвеска является первым подобным артефактом — раньше археологи находили похожие предметы только из бронзы и меди. Также в погребении были найдены две орнаментированные ритуальные курильницы на ножках и несколько деревянных мисок. Для получения полной информации о находках специалистами по палеоантропологии и палеозоологии будет проведен подробный анализ, после чего артефактами займется реставратор, затем их передадут в музейные фонды.

В Волгоградском областном краеведческом музее отметили, что в течение 2019 года здесь планируется организовать серию выставок, посвященную столетию российской археологии.