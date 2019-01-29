Житель Советского района Волгограда Александр Манкевич стал абсолютным победителем в акции «В Новый год – без долгов». Ее проводили ООО «Концессии водоснабжения», ООО «Концессии теплоснабжения», ООО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК». По условиям акции выиграть 15 тысяч рублей мог любой волгоградец, не имеющий долгов за тепло, горячую и холодную воду, водоотведение, а также зарегистрировавшийся в разделе «Личный кабинет» на сайте ИВЦ ЖКХ и ТЭК. Этим условиям соответствовали 13706 лицевых счетов, а номер победителя определяла специальная комиссия методом случайных чисел. В этом году фортуна улыбнулась Александру:

– Дом мне достался по наследству от тещи. К сожалению, она недавно умерла, — рассказал Александр. – Я только-только закончил все процедуры, связанные с оформлением необходимых документов, чтобы вступить в наследство, и тут вдруг звонок – и мне говорят, что я выиграл какие-то деньги. Поначалу не поверил, думал, что это очередной «развод» или очередная попытка навязать кредит. Но потом получил письмо от «Концессий», зашел на сайт, проверил и решил все же съездить, узнать, что же такое и за что я выиграл. Мне очень приятно, что я стал победителем, а приз планирую потратить в том числе на установку в доме прибора учета на холодную воду, чтобы платить не по нормативу, а по показаниям счетчика. Все-таки в частном доме расход воды больше, чем в квартире.

После получения приза семья Манкевич отправилась в Центр обслуживания клиентов ООО «Концессии водоснабжения» для получения документов, необходимых для установки счетчика.