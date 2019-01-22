Билайн подвел итоги новогодних каникул, проанализировав активность россиян, которые предпочли домашним застольям путешествия.

По данным внутренней аналитики, активный период для путешественников пришелся на даты с 27 декабря 2018 года по 8 января 2019 года. По сравнению с предыдущим годом, количество выезжающих за границу практически не изменилось, в то же время на 2% выросло количество абонентов, отдавших предпочтение достопримечательностям и новогодним мероприятиям в городах России.

Традиционно, в поездках по миру клиенты продолжают активно пользоваться мобильным интернетом. Потребление мобильного интернета в праздничные дни выросло на 13%. Постоянный рост потребления мобильного интернета в роуминге обусловлен доступной стоимостью интернет-трафика, а также удобством подключения услуг. Все больше клиентов, отправляясь в любую из более чем 100 стран мира, выбирают опцию «Безлимитный интернет в роуминге» стоимостью 350 рублей в сутки. Доля пользователей опции за год выросла в 5 раз.

Как и в предыдущие периоды, потребление звонков и SMS в заграничных поездках продолжает снижаться. Так, голосовой трафик в новогоднюю ночь на 1 абонента уменьшился на 18%, SMS-трафик – на 37%.

Самыми популярными международными направлениями этих праздников стали (в порядке убывания): Беларусь, Германия, Польша, Италия, Таиланд, Финляндия, Турция, Грузия, Казахстан, Украина. По сравнению с новогодними праздниками 2018 года, в ТОП-10 популярных направлений у абонентов Билайн попала Турция, а покинула – Франция. Чаще всего за границу отправлялись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Приморского края, Смоленска, Краснодара, Ростова-на-Дону, Казани, Екатеринбурга, Ставрополя.

При этом предпочтения москвичей в выборе стран посещения отличаются. Жители столицы для новогодних каникул выбрали Беларусь, Италию, Германию, Францию, Испанию, Турцию, Украину, Таиланд, ОАЭ и Финляндию. По сравнению с праздниками прошлого года, в список популярных направлений попали Турция, ОАЭ, Финляндия, а покинули его – Австрия, Чехия, Польша.

Среди российских городов, где абоненты Билайн предпочли провести свои новогодние каникулы (в порядке убывания) – Москва, Владимир, Тула, Санкт-Петербург, Воронеж, Краснодар, Рязань, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Липецк. Чаще всего эти города выбирали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ставрополя, Казани, Волгограда, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Краснодара, Саратова и Уфы.

Билайн стал первым оператором в России, который отменил внутрисетевой роуминг и сделал тарифы абсолютно прозрачными и доступными по всей России. Потребление голосового трафика после отмены внутрисетевого роуминга в период новогодних праздников выросло на 6%, а количество звонков на 1 абонента – на 4%. Рост обусловлен возможностью пользоваться в поездках привычными услугами по ценам домашнего региона.