В честь Дня российского студенчества интерактивный музей «Россия — моя история» проведет сразу несколько мероприятий. Так, 25 января посетителей ждет театрализованное представление, музейные акции и увлекательное путешествие по мультимедийным экспозициям парка.

В одном из экспозиционных залов, посвященных царствованию Императора Николая II Александровича (выставка «Романовы»), для всех желающих пройдет лекция «Образование в России в XVII — XIX веках». Слушатели узнают об основных этапах становления образования в нашей стране — от Славяно-греко-латинской академии, из стен которой вышли многие выдающиеся деятели искусства, до гимназий, училищ, университетов XIX века включая историю женского образования. Лекция состоится 25 января, начало в 11:00.

Также в этот день в музее состоится спектакль «Тень дракона» театра духовно-нравственного сюжета «Миргород» (г. Волгоград) по мотивам произведения Е. Шварца. Актёры театра — волгоградские школьники и студенты. Спектакль в двух действиях. Начало – 25 января в 16:00. Вход свободный (по предварительной записи).

И, конечно, будут специальные акции: «Татьянин день» и «Зачётка на отлично». Для всех Татьян вне зависимости от возраста 25 января в «Татьянин день» вход в музей будет бесплатным. Для студентов очной формы обучения, сдавших нынешнюю сессию на «отлично», мультимедийный комплекс подготовил подарок — пригласительный на все выставки, которым они смогут воспользоваться в любое удобное время в 2019 году. Стать участником акций можно 25 января и 26 января при предъявлении соответствующих документов.

В День российского студенчества 25 января и 26 января все студенты очной формы обучения и школьники смогут посетить мультимедийные выставки волгоградского исторического парка бесплатно. Во время студенческих каникул – с 27 января по 10 февраля (включительно) студенты приглашаются в исторический парк по льготному билету – 100 руб. на все четыре выставки.