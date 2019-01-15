Юные дарования Волгограда будут выступать на II межрегиональном фестивале детского музыкального творчества «Зимние фантазии». Организатором конкурса выступает Детская музыкальная школа №5 при поддержке комитета по культуре администрации Волгограда. Фестиваль, в котором примут участие около 200 юных музыкантов из города, области и зарубежья, пройдет на сцене Волгоградского государственного театра «Царицынская опера» 21 января, начало в 17.00.

Цель проекта – показать творческие достижения воспитанников музыкальных и школ искусств, помочь детям раскрыть свои таланты. Конкурс организуется уже в девятнадцатый раз – в 2012 году фестиваль получил официальный статус городского. С 2018 года имеет статус межрегионального. Мастерство исполнителей растет с каждым годом – отмечают организаторы фестиваля «Зимние фантазии».

Конкурсные прослушивания были проведены ещё 1 декабря 2018 года, в них приняли участие конкурсанты из 17 учебных заведений города и области (г. Волжский, Светлоярский, Ленинский районы), а также гости из КНР. Участники — 7 ансамблевых коллективов, 6 дуэтов, 64 солиста. На фестивале детского музыкального творчества будут представлены разные музыкальные инструменты — фортепиано, скрипка, виолончель, флейта, саксофон, баян, домра, балалайка. Кроме того, свое творчество покажут вокалисты и танцоры.

По итогам конкурсного прослушивания все участники награждены дипломами за участие и выбраны 36 лучших номеров, которые стали лауреатами фестиваля и получили право выступить на сцене ГБУК Волгоградского государственного театра «Царицынская опера» в сопровождении камерного ансамбля «L’estro».