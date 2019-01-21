Записаться на прием к специалисту договорного отдела юридические лица и предприниматели могут теперь по телефону горячей линии компании «Управление отходами – Волгоград»: 8-800-350-43-48. Запись упростит процедуру заключения договора и сэкономит ваше личное время. Для удобства обслуживания записанных по телефону абонентов будет введена отдельная очередь. Прием будет вестись параллельно на 3-м этаже офиса ИВЦ ЖКХ и ТЭК по адресу: ул. Циолковского, 9а.

Внимание! Прежде чем записаться по телефону на приём, нужно заранее самостоятельно ознакомиться с типовыми формами договора и заявлением на сайте http://uo34.ru, заполнить их, собрать полный пакет необходимых документов (заявка на заключение договора (в том числе адрес контейнерных площадок, их описание, предложение по графику вывоза мусора), свидетельство ИНН, свидетельство ОГРН, выписка из ЕГРН, документ, подтверждающий право собственности на объект или договор аренды).

Передать уже заполненный пакет документов на заключение договора с региональным оператором можно также, обратившись на любой участок по работе с населением ИВЦ ЖКХ и ТЭК (список адресов приведен ниже). В заявлении просим обязательно указывать желаемый способ получения договора: по почте, нарочно в центральном офисе ИВЦ ЖКХ и ТЭК (ул. ул. Циолковского, 9а) или в отделе по работе с населением (указав точный адрес).

ОТДЕЛЫ ПО РАБОТЕ С НАСЕЛЕНИЕМ АО «ИВЦ ЖКХ И ТЭК»:

г. Волгоград, Тракторозаводский район, ул. Клименко, д. 7, Вт, Чт, Пт: 8.00-17.00; Ср: 10.00-19.00; Сб: 8.00-16.00; г. Волгоград, Краснооктябрьский район, ул. Штеменко, д. 5, Вт, Чт, Пт: 8.00-17.00; Ср: 10.00-19.00; Сб 8.00-16.00; г. Волгоград, Центральный район, ул. Пархоменко, д. 27, Вторник, Пятница 8.00-17.00; Среда 10.00-19.00; Суббота 8.00-16.00; г. Волгоград, Дзержинский район, пр. Жукова, д. 145, Вт, Чт, Пт: 8.00-17.00; Ср: 10.00-19.00; Сб 8.00-16.00; г. Волгоград, Ворошиловский район, ул. Череповецкая, д. 11/4, Вт, Пт: 8.00-17.00; Ср: 10.00-19.00; Сб: 8.00-16.00; г. Волгоград, Ворошиловский район, ул. Буханцева, д. 20, в здании МФЦ, Вт, Пт: 9.00-18.00; Ср: 9.00-19.00, Сб: 9.00-15.30; г. Волгоград, Советский район, ул. Даугавская, д. 4, в здании МФЦ, Вт, Пт: 9.00-18.00; Ср: 9.00-19.00, Сб: 9.00-15.30; г. Волгоград, пос. М.Горького, ул. Волгоградская, д. 13, Вт, Ср, Пт: 8.00-12.00, 12.50-17.00; Сб: 8.00-12.00, 12.50-16.00; г. Волгоград, Кировский район, ул. 64 Армии, д. 71Д, в здании МФЦ, Вт, Пт: 9.00-18.00; Ср: 9.00-19.00, Сб: 9.00-15.30; г. Волгоград, Красноармейский район, пр. Героев Сталинграда, д. 48, Вт, Пт: 8.00-17.00; Ср: 10.00-19.00; Сб: 8.00-16.00; пгт. Городище, Пл. Павших Борцов, 1, Вт, Ср, Пт: 9.00-12.30, 13.00-18.00; Сб: 9.00-12.30, 13.00-15.30.

Для справки:

С 1 января 2019 года полностью меняется система оборота мусора во всех регионах страны. К работе приступают региональные операторы по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). В Волгоградской области по итогам конкурсного отбора этот статус присвоен ООО «Управление отходами – Волгоград».

Согласно федеральному закону (ФЗ № 89), все юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны заключить договор на вывоз ТКО с региональным оператором в письменном виде. Сроки для заключения договора ограничены. Только наличие договора гарантирует регулярный вывоз ТКО с контейнерных площадок предприятий и организаций.