Региональный оператор по обращению с ТКО ООО «Управление отходами — Волгоград» напоминает, что для населения действует офертный (открытый) договор, опубликованный в официальном печатном органе Волгоградской области (договор публичной оферты).

С 1 января 2019 года в регионах РФ изменилась система обращения с отходами: появилась новая коммунальная услуга и к работе приступили региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Согласно закону (ФЗ №89), все потребители обязаны заключить договор с региональным оператором. Но сделать это в письменном виде необходимо только юридическим лицам и предпринимателям. Действующее законодательство не требует от жителей частных и многоквартирных домов заключать индивидуальный договор на услугу «Обращение с ТКО». Тот факт, что услуга оказывается, а гражданин пользуется этой услугой, рассматривается как договорные отношения. Для населения действует офертный (открытый) договор, опубликованный в официальном печатном органе Волгоградской области (выпуск №151 от 28.12.2018 г. газеты «Волгоградская правда. Документы»). С содержанием договора публичной оферты можно также ознакомиться на официальном сайте регионального оператора: uo34.ru в разделе «Договоры с потребителями».

Услуга «Обращение с ТКО» относится теперь к разряду коммунальных, наравне с водо-, газо-, тепло-, энергоснабжением и водоотведением. В квитанции на оплату для нее появляется отдельная строка или плата за услугу будет выставлена отдельным платежным документом. И оплачивать новую услугу граждане обязаны с того момента, как начался вывоз ТКО, на основании платежных документов, которые выставляет региональный оператор.

Ежедневно работает единый номер регионального оператора: 8-800-350-43-48.

Официальный сайт регионального оператора UO34.ru