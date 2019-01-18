Региональный оператор по обращению с ТКО продолжает дополнительно оснащать площадки новыми контейнерами. Кампания по установке новых современных емкостей для сбора мусора стартовала в конце прошлого года с инвентаризации всех площадок сбора ТКО. Помимо замены контейнеров, регоператор планомерно расширяет парк спецтехники.

Приступив к исполнению своих фактических обязанностей, региональный оператор обнаружил, что данные по необходимому контейнерному парку нуждаются в серьезной корректировке. До конца недели на контейнерные площадки в разных районах будут установлены еще около 1000 контейнеров. Таким образом, общее количество современных емкостей для сбора ТКО в Волгограде составит свыше пяти тысяч. Удобные в эксплуатации, выкатные пластиковые контейнеры оснащены специальной, плотно прилегающей к поверхности еврокрышкой. Они имеют сверхпрочную конструкцию, устойчивы к перепадам температур и погодным условиям. Кроме того, оборудование соответствует всем современным экологическим нормам и после окончания срока эксплуатации подлежит переработке.

Одновременно регоператор продолжает расширять парк спецтехники — сегодня на предприятие поступили еще два современных мусоровоза. Всего на территории Волгограда в настоящее работает 88 единиц различной мусоровывозящей спецтехники. Для обеспечения транспортировки мусора с площадок на полигоны регоператор специально разработал новые маршруты следования спецтехники. В первые недели работы новые маршруты оперативно корректируются для формирования оптимального графика вывоза. Помимо штатной работы, специалисты приводят в порядок те площадки, где отмечается скопление мусора, основываясь на обращениях жителей, информации собственной службы контроля.

Из-за увеличения среднесуточных объемов отходов в новогодние праздники, а также из-за того, что часть контейнерных площадок не обслуживалась в последние дни 2018 года прежними операторами, регоператору пришлось перераспределить силы и средства для расчистки наиболее сложных объектов. Но, каково бы ни было «происхождение» мусора и когда бы он не появился, построение и управление системой «тотальной уборки» ТКО — цель, задача и, можно сказать, миссия регионального оператора. Разумеется, в момент перехода мест накопления ТКО от одних операторов к единому, не могло обойтись без некоторых упущений прежних «распорядителей» и даже злоупотреблений с их стороны. Но, в конечном счёте, «Управление отходами — Волгоград» все эти сложности решает и будет решать впредь.

Напомним, в России с 1 января в соответствии с решением, принятым на федеральном уровне, начала действовать новая система обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе и в Волгоградской области. В регионе на конкурсной основе, в соответствии с федеральным законодательством определен ответственный за вывоз твердых коммунальных отходов региональный оператор — ООО «Управление отходами – Волгоград».