На территории всего Волгограда региональный оператор активно проводит зачистку контейнерных площадок, на которых отмечается скопление отходов. Только за вчерашний день были зачищены 43 площадки. Объем вывезенных твердых коммунальных отходов более 550 кубометров. И это только в рамках зачистки одного дня. Всего же за прошлый день региональный оператор вывез более 5760 кубометров мусора.

Сегодня глава Волгограда Виталий Лихачев лично проверил ход работ по вывозу отходов и очистке контейнерных площадок вместе с руководством регоператора.

Напомним, «Управление отходами — Волгоград» работает в тесном взаимодействии с администрацией. Так, были достигнуты договоренности о предоставлении техники как муниципалитета, так и других подрядчиков для зачистки городских территорий от скопления ТКО за счет регионального оператора. На сегодняшний день в городе остаются 184 контейнерные площадки, где отмечается скопление отходов. Территории будут зачищены в срок до конца января.

Надо признать, что региональный оператор совершил достаточно просчётов на стадии проектирования своей деятельности, ряд данных не были должным образом верифицированы. Всё это, да ещё на фоне некоторого пассивного и активного сопротивления приходу цивилизованного и законопослушного системного участника, не позволило «Управлению отходами-Волгоград» начать свою работу без изъянов. В момент перехода мест накопления ТКО от одних операторов к единому не могло обойтись без некоторых упущений прежних «распорядителей» и даже злоупотреблений с их стороны, но, в конечном счёте, региональный оператор все эти сложности решает и будет решать впредь.

Для обеспечения транспортировки мусора с площадок на полигоны регоператор специально разработал новые маршруты следования спецтехники. Сейчас они оперативно корректируются для формирования оптимального графика вывоза. В связи с этим есть сложности в части предоставления актуальных графиков, поскольку они очень «подвижны».

Отметим, что приступив к исполнению своих фактических обязанностей, региональный оператор обнаружил, что данные по необходимому контейнерному парку нуждаются в серьезной корректировке. Сейчас в сжатые сроки осуществляются закупки контейнерного оборудования и его размещение. До конца этой неделе появятся еще около 1000 новых баков. Таким образом, общее количество современных емкостей для сбора ТКО в Волгограде составит свыше 5000.