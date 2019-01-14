Детям предлагают креативно отнестись к помощи птицам. Так, в природном парке «Цимлянские пески» стартовал межрайонный конкурс «Покормите птиц», в рамках которого школьникам и воспитанникам детских садов предлагается не просто продемонстрировать свою заботу о пернатых, но и подойти к этому вопросу творчески.

Конкурс пройдет в нескольких номинациях. В первой – участникам необходимо представить на суд жюри подробные и интересные отчеты о том, как они помогали птицам пережить холодное время года. Во второй – дети изготовят из природных материалов, семян, ягод и сухофруктов съедобные кормушки. Для участия в номинации «Лучшая книжка-раскладушка «Птицы – наши друзья» школьникам нужно создать книги о птицах нашего края с познавательной информацией и иллюстрациями, выполненными в виде рисунков, аппликаций или выполненными в технике коллаж.

В номинации «Беречь и охранять» от юных экологов ждут произведений декоративно-прикладного творчества. Виды творчества могут быть самыми различными – вышивка, бисероплетение, лепка, конструирование из бумаги, кружевоплетение. Единственное условие – работа должна быть посвящена птице, занесенной в Красную книгу.

Заявку на участие в конкурсе необходимо направить в природный парк до 1 февраля. Уточняющую информацию можно получить по телефону: 8(84474) 6-31-94.