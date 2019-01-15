Школьников приглашают принять участие в экологическом празднике «День водно-болотных угодий», который пройдет в природном парке «Волго-Ахтубинская пойма». Для участников будут организованы игры, конкурсы и викторины.

«День водно-болотных угодий» будет организован уже в пятнадцатый раз. По сложившейся традиции в программу мероприятия войдут конкурс тематических школьных стенгазет, познавательная викторина, творческие состязания экологических театров и агитбригад. В этом году впервые жюри оценит фотоработы с изображением водных объектов Волго-Ахтубинской поймы. Гостей праздника ждут выставка лучших работ, концерт и награждение победителей.

Для участия в празднике, который состоится в середине февраля, необходимо до 25 января отправить заявку в администрацию природного парка. Получить дополнительную информацию и узнать требования, предъявляемые к конкурсным работам, можно по телефону 8(84479)53441.

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январь, 2019

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