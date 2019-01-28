В регионе вновь провели учет численности енотовидной собаки, бобра, ондатры, норки, выдры, водяной полевки и барсука, который организовали специалисты комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области. Как отмечают экологи, численность этих охотничьих животных в регионе на протяжении нескольких лет остается стабильной.

По сравнению с 2018 годом на территории Волгоградской области количество особей норки и выдры немного увеличилось — их насчитывается 4768 и 453 соответственно. Чуть меньше стало ондатр и водяных полевок. Практически на прежнем уровне осталась численность других околоводных животных. Так, например, учетчики насчитали 3638 енотовидных собак, 7805 бобров, 5413 барсуков.

Отметим, что подсчет с применением специальных методик ведут опытные егеря, умеющие различать следы и определять границы индивидуальных участков животных.

Учет численности охотничьих животных проводится с целью получения достоверных данных о состоянии популяций. Напомним, до 3 февраля в волгоградском регионе продлится сезон зимней охоты на зайца-русака. До 28 февраля разрешена добыча кабана, волка, шакала, лисицы, енотовидной собаки, норки, куницы, хоря, горностая, ласки и бобра. Охота на ондатру и водяную полевку продлится до 1 апреля.