Теперь проехать на маршрутках дорогого стоит. Начиная с 1 января некоторые коммерческие перевозчики увеличили стоимость проезда на своих маршрутах на 5-7 рублей. Как сообщают в РИАЦ, теперь за проезд в маршрутных такси №№4, 88 и 52А нужно будет платить от 25 до 30 рублей.

О повышение цен перевозчики заранее уведомили Департамент городского хозяйства администрации Волгограда, объяснив это тем, что предыдущая стоимость услуги для них является «экономически неинтересной». Повышение связывают, прежде всего, с ростом стоимости ГСМ и связанной с этим нерентабельностью своих услуг при прежних расценках.

Напомним, что за последние полгода в столице региона частные перевозчики уже во второй раз повышают цены. Первое повышение было летом 2018-го и составило в среднем 10 процентов.