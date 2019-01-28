Если вы любите орхидеи, но никак не решаетесь их разводить у себя дома, то вам нужно посетить семинар для любителей орхидей, который проводит ботанический сад. На практическом семинаре для любителей орхидей специалисты расскажут цветоводам, как правильно ухаживать за этими экзотическими растениями, а также познакомят с многообразием их видов и форм.

Сотрудники учреждения отмечают, что с каждым годом интерес волгоградцев к орхидеям растет. Об этом свидетельствует, в частности, увеличивающееся количество посетителей оранжереи сада в период цветения этих растений.

В коллекции ботанического сада сегодня насчитывается более 20 сортов и видов орхидей. Цимбидиум гибридный, пафиопедилюм, блетилла полосатая, дендробиум нобиле – многообразие различных форм этих растений поражает богатством цветовой палитры.

Участники семинара узнают о том, как разобраться в этих тонкостях, как правильно поливать растения и производить их подкормку, каким заболеваниям подвержены орхидеи и что нужно делать, чтобы предотвратить заражение.

В рамках семинара будет организован мастер-класс, в ходе которого посетителям продемонстрируют процесс пересадки орхидеи. А в завершение практикума гостей пригласят на экскурсию по выставочной теплице, где они познакомятся с коллекциям тропических и субтропических растений ботанического сада.

Семинар состоится 2 февраля в 14:00 на базе оранжерейного хозяйства ботсада в Волжском (ул. Набережная, 2л). Запись по телефонам: 8(8443) 41-60-11, 41-60-12