В 2018 году 20 семей волгоградского региона, которые занимаются животноводством, получили гранты на развитие хозяйств на общую сумму 132,9 миллиона рублей. По сравнению с прошлым годом количество получателей увеличилось в 2,8 раза. Благодаря господдержке поголовье сельскохозяйственных животных в хозяйствах увеличивается, также растут и объемы производства.

Как сообщают в пресс-службе комитета сельского хозяйства Волгоградской области, помимо семейных ферм, в 2018 году субсидии получили 66 начинающих фермеров (на общую сумму 140,7 миллионов рублей), а также четыре сельскохозяйственных кооператива (на общую сумму 34,4 миллионов рублей). В целом, по итогам года объем грантовой поддержки фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов достиг 297,6 миллионов рублей — на 12,8 миллионов больше, чем в 2017-м. Полученные грантовые средства идут на строительство и реконструкцию ферм, приобретение сельскохозяйственных животных, техники, оборудования, подключение производственных площадок и складских помещений к сетям электро- и водоснабжения.

Стоит отметить, что за последние пять лет объем господдержки малых форм хозяйствования вырос в 5,2 раза, превысив 775 миллионов рублей. С 2014 по 2018 годы грантовые средства были направлены 468 сельхозтоваропроизводителям: 336 грантов получили начинающие фермеры, 109 грантов были перечислены на развитие животноводческих ферм, 23 — сельхозкооперативам. Эта работа доказала свою востребованность и эффективность: в Волгоградской области созданы 270 новых фермерских хозяйств, 89 семейных животноводческих ферм. К концу 2018 года по сравнению с 2017-м в КФХ региона отмечен рост поголовья крупного рогатого скота на 16,9%, птицы — на 64,7%.