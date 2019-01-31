«ВымпелКом» (бренд Билайн) подвел итоги развития сети «четвертого поколения» в Волгограде и городе-спутнике Волжском.

В течение 2018 года Билайн вел строительство новых базовых станций 4G, в результате их количество существенно выросло: в Волгограде — на 30%, в Волжском — на 51%.

Ввод новых базовых станций позволил значительно увеличить емкость сети, в первую очередь, для жителей Дзержинского, Центрального и Тракторозаводского районов. В целом, покрытие сети 4G увеличилось во всех районах Волгограда.

Новые базовые станции работают преимущественно в диапазоне 1800 МГц, что обеспечивает дополнительное емкостное покрытие существующей 3G и 4G сети, при этом сигнал в данном диапазоне имеет улучшенную проникающую способность.

Средние пользовательские скорости в LTE-сети Билайн за год в Волгограде увеличились на 28%, а количество абонентов, проживающих в Волгограде, возросло на 60%. Также, все больше людей отдают предпочтения LTE-девайсам – каждый 6-й житель города и области выходит в интернет с 4G-устройств.

«После установки дополнительных базовых станции «четвертого поколения» у жителей Волгограда и Волжского появилось больше возможностей для комфортного использования интернет-сервисов с помощью мобильных устройств. Наши абоненты могут без проблем загружать онлайн-игры, смотреть прямые трансляции или видео в HD-качестве. В 2019-2020 годах мы планируем продолжить работы по развитию сети не только в Волгограде, но и в других городах области», — прокомментировал территориальный управляющий Волгоградского кластера ПАО «ВымпелКом» Олег Клянчин.