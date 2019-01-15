Билайн расширяет возможности бонусной программы «Безумные дни». Теперь кэшбэк начисляется новым участникам автоматически после регистрации, а потратить его можно уже на следующий день (через 24 часа) на покупку смартфонов, планшетов, аксессуаров и других гаджетов в более 3 000 магазинах и интернет-магазине Билайн https://moskva.beeline.ru/shop/

По данным внутренней аналитики Билайн, в декабре 2018 года россияне в качестве подарков чаще всего выбирали именно смартфоны. Самыми покупаемыми смартфонами в магазинах Билайн в этот период стали устройства производства Samsung, Huawei, Apple и Nokia.

Комментирует директор по маркетингу массового рынка ПАО «ВымпелКом» Антон Нечаев: «Смартфоны удерживают верхние строчки в списке самых ожидаемых подарков. И перед чередой праздников в феврале и марте мы расширяем возможности нашей бонусной программы «Безумные дни», меняя привычные правила кэшбэка. Мы начисляем кэшбэк до покупки, чтобы покупать подарки друзьям и родным было еще выгоднее».

Получить кэшбэк в размере 1 000 бонусных рублей просто за регистрацию в программе «Безумные Дни» можно с 10 января по 28 февраля. Участники программы смогут заранее выбрать подарки для своих близких на 14 и 23 февраля, а также 8 марта, так как потратить бонусные рубли и сэкономить до 25% от стоимости покупки можно до 28 марта 2019 года. Повышенные скидки действуют на смартфоны Samsung Galaxy J2 (2018), Samsung G532 Galaxy J2 Prime (2018), Nokia 1, Nokia 2.1, Nokia 3.1, а также на ряд аксессуаров, в числе которых — проводные и беспроводные наушники, портативные зарядные устройства и т.д.

«Безумные дни» – бонусная программа с абсолютно прозрачной и удобной системой накопления и списания бонусов, потратить которые можно уже на следующий день (через 24 часа после регистрации) с момента их начисления. 1 балл равен 1 бонусному рублю. Стать ее участниками могут абоненты любого мобильного оператора России. Потратить накопленные бонусы можно на покупку смартфонов, планшетов, аксессуаров и других гаджетов, а также акционные предложения с повышенным уровнем скидки, в магазинах и в интернет-магазине Билайн https://moskva.beeline.ru/shop/.

Подробнее об акции на сайте https://moskva.beeline.ru/customers/products/mobile/bonus/details/bezumnie-dni-dlya-vseh/

Акция действует с 10.01.2019 по 28.02.2019 г. на территории Российской Федерации, за исключением Республики Крым и города Севастополь. При регистрации клиента в программе «Безумные дни» клиент получает 1 000 бонусных рублей на свой бонусный счет, которые действуют 28 дней и могут использоваться как скидка на приобретаемый товар до 28.03.2019: 25% на акционный список товаров, 5% на смартфоны, аксессуары, планшеты, модемы и др. гаджеты. Cashback (кэшбэк)/бонусные рубли не является денежными средствами и предоставляется в виде скидки на будущие покупки. Подробнее об организаторе акции, правилах, сроках её проведения и ограничениях на beeline.ru. ПАО «ВымпелКом», РФ, 127083, Москва, ул. Восьмого Марта, д. 10, стр. 14, ОГРН 1027700166636.