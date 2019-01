Три проекта Билайн стали номинантами международного конкурса GSMA Global Mobile Awards 2019:

· Приложение «Мой Билайн» в номинации Best Mobile Operator Service for Consumers

· Экосистема «Билайн ТВ» в номинации Best Mobile Video Content Service

· Совместный проект с компанией Моторика участвует сразу в двух номинациях: Best Mobile Service for the Connected Life и Best Use of Mobile for Accessibility & Inclusion



Джордж Хелд, вице-президент по развитию нового и цифрового бизнеса ПАО «ВымпелКом», прокомментировал: «GSMA Global Mobile Awards – Оскар в индустрии технологий. Все наши важнейшие цифровые проекты, которые мы подавали на участие в этом году, стали номинантами. Номинация на эту премию – уже само по себе признание наших достижений мировыми экспертами на рынке IT и телекоммуникаций. Я горжусь этим результатом и нашей командой и благодарю каждого, кто в ней работает, за вклад в общее дело. Оно делает удобнее и лучше жизнь миллионов людей по всей России».

Джон Хоффман, генеральный директор GSMA, отметил: «GLOMO – международная площадка, на которой награждают самые вдохновляющие и инновационные разработки в нашей отрасли. Это признание работы компаний и людей, лидирующих во всем: от 5G и IoT до технологических решений для развивающихся рынков. Наша награда привлекает проекты высокого уровня, поэтому номинация уже является большим достижением. Мы желаем всем удачи и с нетерпением ждем интересных новостей на MWC19 в Барселоне».

Ежегодный конкурс Global Mobile Awards или GLOMO, в котором награды в различных категориях получают лучшие мировые технологические компании, проводится в рамках выставки мобильной индустрии Mobile World Congress.

Результаты голосования жюри будут объявлены во время церемонии награждения, которая будет проходить на Мобильном Конгрессе GSMA Mobile World Congress в Барселоне 25-28 февраля 2019 года.

Полный список номинантов доступен по ссылке.

Приложение «Мой Билайн» было запущено в 2014 году и не раз входило в топ лучших бесплатных приложений России, в том числе звание Official Honoree премии «The Webby Awards» и «Лучшее сервисное приложение 2016» согласно Рейтингу Рунета. Количество скачиваний уже достигло 29 миллионов, с MAU (количеством уникальных пользователей ежемесячно) — более 8 миллионов. Гибкая технологическая платформа позволяет расширять существующую функциональность сервиса, отвечая потребностям клиентов.

Новый «Билайн ТВ» — сервис, доступный на устройствах под управлением ОС Android и iOS, Smart TV и обновленных приставках. Все устройства абонентов находятся в единой экосистеме — под одним аккаунтом можно зарегистрироваться на всех устройствах. Продукт представлен легким и современным интерфейсом с единым набором каналов и фильмов. Пользователи смогут приобрести фильмы по цене от 99 рублей или купить базовый пакет каналов «Стартовый», который включает более 70 каналов за 150 рублей и после докупить дополнительные пакеты каналов.

В 2018 году Билайн и компания «Моторика» запустили первый в мире проект по удаленному мониторингу высокотехнологичных ассистивных устройств. Объединение существующих «умных» бионических протезов с технологиями мобильного оператора призвано решить одну из основных проблем пациентов – сложное управление устройством. На первом этапе часть умных протезов рук «Страдивари», оснащенных GSM-модулем, будут подключены к IoT-платформе Билайн. В личном кабинете «Моторики» врач-реабилитолог будет видеть агрегированную и обработанную информацию по эксплуатации протеза и сможет корректировать процесс обучения или ежедневного использования в режиме онлайн. Подключение бионического протеза к интернету и технологическим платформам оператора стало первым шагом в создании цифрового пространства вокруг людей с ограниченными возможностями и экосистемы медицинских сервисов от оператора в будущем.