«ВымпелКом» (бренд Билайн) и ООО УК «Альфа-Капитал» заключили стратегическое партнерство в области развития финансовых онлайн-сервисов, которые позволили бы упростить взаимодействие клиентов и компаний рынка частных инвестиций. Первым совместно реализованным продуктом стали онлайн-витрины для приобретения ПИФов в приложении «Мой Билайн», которые по результатам пилотного запуска показали высокий интерес к продукту со стороны клиентов.

Совместная разработка упрощенной механики приобретения финансового продукта – одна из ключевых составляющих соглашения Билайн с «Альфа-Капитал».

Согласно последним данным Данные Московской Биржи на 20 ноября 2018 года, 55% зарегистрированных на Московской бирже индивидуальных инвестиционных счетов были открыты новыми частными инвесторами, которые никогда ранее не имели брокерских счетов. При этом рост рынка частных инвестиций в России в 2018 году составил 66%.

Стратегическое партнерство также предполагает совместные проекты для создания цифровой финансовой экосистемы, в том числе развитие каналов онлайн-дистрибуции, разработки в области искусственного интеллекта и роботизированного эдвайзинга (рекомендаций).

По условиям соглашения, компании планируют провести совместные пилоты по разработке и внедрению решений, которые предоставят клиентам возможность выбрать и приобрести финансовые продукты онлайн. Кроме того, компании планируют начать разработку упрощенной авторизации, которая позволит дистанционно предоставлять финансовые сервисы вне зависимости от текущего местоположения человека.

Василь Лацанич, генеральный директор ПАО «ВымпелКом», прокомментировал: «Билайн постоянно расширяет выбор удобных финансовых сервисов и продуктов, доступных нашим клиентам. Партнерство с «Альфа-Капитал» позволяет нам предложить клиентам еще один способ вложения средств – инвестирование онлайн. Потребление таких сервисов в России пока находится на очень раннем этапе, однако, принимая во внимание опыт других развитых стран, мы видим в них огромный потенциал».

Ирина Кривошеева, генеральный директор УК «Альфа-Капитал», прокомментировала: «Мобилизация» инвесторов — перспективное и востребованное направление. Цели нашего стратегического партнерства с Билайн — развивать сектор частных услуг по управлению активами, тестировать различные способы увеличения доступности этих предложений для клиентов и создавать лучшие практики на российском рынке частных инвестиций».