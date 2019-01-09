Если вы ещё не отошли от праздничных выходных и хотите развеяться и привести себя в порядок, в этом вам помогут танцы. Да не просто танцы, а бальные — по всем стандартам и традициям. Пышные бальные платья, строгие фраки и отточенные движения вальса, полонеза и других исторических бальных танцев. Все это вас ждет 13 января в Волгоградской областной универсальной научной библиотеке им. М. Горького, где и состоится «Литературный Рождественский бал».

Главная идея торжества состоит в том, чтобы бал не превратился в концерт, где все могут танцевать только 1–2 танца, а остальное время смотрят на танцующих профессионалов. Организаторы приложили все усилия, чтобы пришедшие на торжество танцевали сами, как это и было принято на всех балах XVIII–XIX вв. В ноябре-декабре 2018 года более 80 человек изучали основы исторического бального танца и этикета на нескольких культурных площадках города Волгограда. Участники репетиций прошли все базовые элементы авторской программы, предложенной профессиональными хореографами из Клуба исторического бального танца «Онегин». На репетициях в библиотеке царила атмосфера радости и вдохновения, ощущения знакомства с культурой русского бала, которая большинству читателей известна только по книгам классиков отечественной литературы.

В ожидании предстоящего бала участники торжества готовят к выходу исторические бальные костюмы XVIII–XIX вв., вечерние платья, строгие мужские костюмы, веера и перчатки и перечитывают произведения Л.Н. Толстого, И.С. Тургенева, А.С. Пушкина и А.С. Грибоедова.

В программе костюмированного бала: литературно-музыкальные миниатюры от театральной студии «Lege Artis», игры, конкурсы, шарады на тему «Культура бала в русской классической литературе» и, конечно же, танцы с участием всех гостей под руководством хореографа (вальс, полонез и другие).

«Литературный рождественский бал» будет проходить 13 января с 13:00 до 16:00 в Волгоградской областной библиотеке имени М. Горького по адресу: ул. Мира, 15. Возрастное ограничение: 16+. Организаторами мероприятия выступили ВОУНБ им. М. Горького, Царицынское генеалогическое общество и Клуб исторического бального танца «Онегин».