В Волгограде изменится маршрут опорного автобусного маршрута №2. Начиная с 1 февраля автобусы будут курсировать через остановку «Пл. Ленина» до железнодорожного вокзала и далее через улицу Порт-Саида отправляться на конечную в Красноармейском районе. Интервал движения на направлении составит порядка 10 минут в часы пик.

Изменения вносятся на основе обращения граждан. Как и предыдущие изменения, которые коснулись автобусных маршрутов №№35 и 65 — с декабря они продлены на две остановки: общественный транспорт теперь останавливается на остановочных площадках рядом с главным входом на оптово-строительный рынок, конечная же располагается через 500 метров далее по ул. Туркменской.

Кроме того, в начале этого года по просьбам студентов и работающих жителей поселков «Майский», «Горный», «Водный», «Гули Королевой», «Горнополянский» и «Горная Поляна» в расписание вспомогательного маршрута 52э «пос. Майский» — «ВолГУ» были добавлены 2 рейса в послеобеденное время. Сохранились и введенные в прошлом году утренние и вечерние дополнительные рейсы по маршруту «52э» от отдаленных поселков до железнодорожного вокзала «Волгоград-1». Из поселка Майский в сторону центра города автобус отправляется в 06:30 и в 18:00 — от железнодорожного вокзала в поселок.