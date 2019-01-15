На этой неделе жителей региона приглашают принять участие в региональной акции-флешбук «Мудрая книга – навигатор жизни», которая пройдет в библиотеках, школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования Волгоградской области. Организатором акции выступает Волгоградская областная детская библиотека.

17 января с 9:00 до 17:00 на различных площадках для юных участников необычного флешбука будут организованы книжные выставки и проведены громкие чтения художественных произведений, в которых сформулированы основные правила жизни, сконцентрирован нравственный опыт человечества, отражены правовые аспекты гражданского общества.

Среди книг (или отрывков из книг), которые будут прочитаны детям, — такие известные произведения русских и зарубежных авторов середины XX – начала XXI веков, как романы «Тополята» В. Крапивина и «Мальчик в полосатой пижаме» Д. Бойна; повести «Белый Бим Черное ухо» Г. Троепольского, «Когда отдыхают ангелы» М. Аромштам, «Я есть!» Ю. Венедиктовой, «Охота на василиска» А. Жвалевского, «Класс коррекции» Е. Мурашовой, «Чудаки и зануды» У. Старка. Дети дошкольного и младшего школьного возраста прослушают отрывки из произведений Н. Носова, Л. Пантелеева, В. Осеевой, а также сказки разных народов мира.

На каждой площадке по завершении громкого чтения и обсуждения прочитанного совместно с детьми будет написан отзыв, содержащий понимание основной морали книги. Отзывы и комментарии по проведению акции-флешбук будут размещены на сайте учредителя мероприятия. Подробная информация о проведении мероприятия представлена на сайте Волгоградской областной детской библиотеки по ссылке.

Справки по телефону: 8(8442) 37-72-56 (координатор мероприятия Абдуллаева Ольга Глебовна, заместитель директора Волгоградской областной детской библиотеки).