Жителей и гостей региона приглашают в начале февраля посетить город Волжский, где будет проходить 56-й мотокросс «Битва на Волге», посвященный 76-й годовщине Победы советских войск под Сталинградом. Участниками соревнований станут спортсмены из разных регионов страны. Организатором соревнований является Волжское отделение ДОСААФ России.

Как сообщает РИАЦ, Волжский будут представлять в классе «50 куб. см» Аркадий Афанасьев (7 лет), в классе «65 куб. см» — Максим Ротарь (9 лет), Максим Марсов (10 лет) и Эдуард Полежай (17 лет). В классе «OPEN» будут бороться Сергей Пучнин, Артем Королев и Евгений Громов, а в классе «МАСТЕР» – Виктор Сашкин и Сергей Ефремов (мастер спорта СССР, чемпион России, старший тренер команды Волжского).

В программе мероприятий «Битва на Волге» заявлены также выставка вооружения и техники Министерства обороны РФ и ДОСААФ России и работа полевой кухни.

Военно-патриотический клуб «Вольный ветер Дона» представит вооружение и экипировку, сотрудники военно-исторического музея продемонстрируют посетителям солдатскую экипировку образца 1942 года, а также оружие времен Великой Отечественной войны и личные вещи бойцов, найденные поисковиками. Всех желающих угостят солдатской кашей и горячим чаем.

Мероприятие состоится 2 февраля в парке «Волжский», начало в 11:00. Старт тренировочных заездов назначен на 9:00.