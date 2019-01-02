В день празднования 76-й годовщины победы в Сталинградской битве участок дороги вдоль Набережной им. 62 Армии станет пешеходным. 2 февраля для удобства волгоградцев также будет усилена работа муниципального электротранспорта.

Так, на время подготовки и проведения праздничных мероприятий пешеходной станет проезжая часть автодороги Набережной им. 62 Армии в границах от ул. Комсомольской до ул. 7 Гвардейской с 20:00 1 февраля 2019 года до 23:00 2 февраля 2019 года. Для обеспечения безопасности и удобства участников и зрителей мероприятий на указанных территориях также будет введен запрет на остановку и стоянку автотранспорта. Соответствующие временные знаки будут установлены вечером 1 февраля, оставленный транспорт будет перемещен на спецстоянку.

На время проведения мероприятий будет обеспечен свободный проезд спецавтотранспорта и транспорта, доставляющего ветеранов к местам празднования. Движение будет открываться по мере окончания мероприятий.

:-P

январь, 2019

31янв11:00РекомендуемИсторическая реконструкция "Пленение фельдмаршала Фридриха Паулюса"11:00 музей 'Память' @ пл. Павших Борцов, 2, Волгоград, Волгоградскаяобл., Россия, 400066Рубрика:Общество

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