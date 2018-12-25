С недавних пор покупка яиц в волгоградских магазинах буквально ставит в тупик. Покупатели ошарашены заоблачными ценами на по сути обычный продукт. Куриные яйца стали практически «золотыми», в некоторых магазинах цены за десяток доходит до ста рублей. И это под Новый год, когда яиц покупается хоть и не в таких больших количествах, как на Пасху, но все же много.

Таким скачком цен заинтересовались в Управлении Федеральной антимонопольной службе (УФАС) по Волгоградской области. По данным пресс-службы волгоградской УФАС, в связи с большим количеством жалоб граждан на резкое увеличение розничных цен на куриные яйца Управлением организована работа по мониторингу изменения цен, по результатам которого будет проведен анализ изменения розничных цен на яйца. В адреса торговых сетей и поставщиков направлены запросы.

О результатах мониторинга Управление проинформирует дополнительно.