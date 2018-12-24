В конце этой недели на площади Павших Борцов начнет свою работу зимняя гастрономическая ярмарка «#Вместе теплее». Вместе с посещением праздничных мероприятий к Новому году здесь жители и гости города смогут угоститься свежей выпечкой, горячими напитками, приготовленными на гриле мясными блюдами, а также приобрести елочные игрушки, светодиодные украшения и другие элементы новогоднего декора.

​Ярмарочные деревянные домики, украшенные в едином стиле, разместятся на главной городской площадке, которая примет основные гуляния. Новогодняя программа у главной городской елки на площади Павших борцов пройдет под девизом «#Вместе теплее», символизирующим праздничную атмосферу, семейный уют и тепло домашнего очага. 28 декабря гастрономическая ярмарка будет работать с 14:00 до 19:00, 29 декабря – с 11:00 до 19:00, 31 декабря – с 12:00 до 19:00, 01 января – с 14:00 до 19:00, а со 2 по 7 января – с 12:00–19:00.

Общегородские праздничные гуляния у главной новогодней елки города стартуют 28 декабря. Для гостей праздника подготовлена ежедневная развлекательная новогодняя программа, заработают детские аттракционы-карусели и тематические фотозоны с главными атрибутами праздника. Там же откроется «Резиденция Деда Мороза». Встречать маленьких гостей в выстроенном тереме кроме главного героя праздника будут аниматоры в костюмах сказочных героев.