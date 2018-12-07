Вам не сидится дома и вы очень хотите погулять по городу и к тому же провести время с пользой? Тогда информация для вас. 20 декабря в Волгограде стартует уже зимний марафон бесплатных экскурсий по городу в рамках проекта «Free Walking Tours».

В рамках марафона экскурсантам предлагают прогуляться по трем туристическим маршрутам. Во время экскурсий специалисты регионального Агентства развития туризма расскажут интересные факты из истории города. Маршруты будут проходить по Аллее Героев, улице Мира и улице Гоголя.

Экскурсии стартуют 20 декабря от знака «Нулевой километр» на площади Павших борцов в 15:00. Все пешеходные маршруты рассчитаны на 45-50 минут.