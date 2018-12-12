Волгоградцев приглашают окунуться в мир прекрасного и посетить выставку «Дышу красотой» художника Ольги Турчановой, которая открывается 20 декабря в в музейно-выставочном центре Красноармейского района.

В экспозицию Ольги Турчановой вошли более 40 живописных работ разных стилей и в разных техниках. Душевное состояние и эмоции художника, в разные периоды ее творчества перенесенные на полотна, будут представлены на выставке. Работы художника имеются в частных коллекциях городов — Волгограда, Москвы, Санкт-Петербурга, Афин. Творчество художницы может дополнить любую концепцию дизайна интерьера.

Знакомство с работами художника позволит получить новую порцию вдохновения, насладиться представленными произведениями искусства, подискутировать и, конечно же, приобрести понравившиеся работы.

Выставка работает с 20 декабря 2018 года по 30 января 2019 года по адресу: Волгоград, ул. 50 лет Октября, 17.