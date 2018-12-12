Волгоградцев приглашают окунуться в мир прекрасного и посетить выставку «Дышу красотой» художника Ольги Турчановой, которая открывается 20 декабря в в музейно-выставочном центре Красноармейского района.

В экспозицию Ольги Турчановой вошли более 40 живописных работ разных стилей и в разных техниках. Душевное состояние и эмоции художника, в разные периоды ее творчества перенесенные на полотна, будут представлены на выставке. Работы художника имеются в частных коллекциях городов — Волгограда, Москвы, Санкт-Петербурга, Афин. Творчество художницы может дополнить любую концепцию дизайна интерьера.

Знакомство с работами художника позволит получить новую порцию вдохновения, насладиться представленными произведениями искусства, подискутировать и, конечно же, приобрести понравившиеся работы.

Выставка работает с 20 декабря 2018 года по 30 января 2019 года по адресу: Волгоград, ул. 50 лет Октября, 17.

:-P

декабрь, 2018

16дек19:00РекомендуемЧитка пьесы "UFO"19:00 Вода Волга Воздух @ ул. Советская, 17Рубрика:Досуг

12дек19:00РекомендуемЛекция "Актерское мастерство"19:00 Крутон БатонРубрика:Досуг

Больше мероприятий...

Читайте также:

  1. В музее Машкова откроется выставка ученицы Ильи Машкова — Ольги Соколовой
  2. Музеи Волгограда присоединятся к инклюзивной акции «Музей для всех!»
  3. В декабре изменится расписание поездов дальнего следования