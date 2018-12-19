ООО «Концессии водоснабжения» и ООО «Концессии теплоснабжения» подвели первые итоги кампании по переходу на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями.

По данным на конец ноября, прямые договоры с ООО «Концессии водоснабжения» заключили жители 726 многоквартирных домов. Однако фактически прямых договоров значительно больше, ведь прямой договор на поставку питьевой воды имеется и со всеми собственниками индивидуальных жилых домов, которых в Волгограде почти 54 тысячи. Что касается подачи тепла и горячей воды, то уже 1264 многоквартирных жилых дома заключили договор с ООО «Концессии теплоснабжения».

Переход на прямые договоры выгоден, в первую очередь, жителям многоквартирных жилых домов. Благодаря этому все расчеты за поставленную воду и тепло идут напрямую с поставщиками, минуя управляющую компанию. Стоит ли говорить, что сама возможность образования долгов перед ресурсоснабжающими организациями из-за действий посредников в лице управляющих компаний сводится к минимуму.

Приятный бонус для жителей, перешедших на прямые договоры: те волгоградцы, которые исправно платят за коммунальные услуги, могут выиграть ценные призы в акции «В новый год – без долгов» (организаторы акции: ООО «Концессии водоснабжения», ООО «Концессии теплоснабжения», ООО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК», генеральный партнер — «Севергазбанк»).

Для того, чтобы стать участником акции, нужно иметь прямой договор с «Концессиями водоснабжения» или «Концессиями теплоснабжения». Если же прямого договора с концессиями еще нет, принять участие в акции не получится. Это связано с невозможностью подтвердить отсутствие задолженности у жителей многоквартирных домов, так как их лицевые счета обслуживаются в УК.

Кроме того, нужно иметь личный кабинет на сайте ИВЦ ЖКХ и ТЭК. Уже более 125 тысяч волгоградцев (десятая часть населения города), оформили личные кабинеты на сайте ИВЦ ЖКХ и ТЭК и пользуются ими для передачи показаний приборов учета и оплаты поставленных ресурсов.

Ну а самое главное – нужно вовремя оплачивать счета за тепло, горячую и холодную воду и канализацию и не иметь задолженности за эти ресурсы по ноябрь 2018 года включительно.

Если все эти три условия выполнены – абонент автоматически становится участником акции.

Главный приз акции «В Новый год – без долгов!» – 15 тысяч рублей от «Севергазбанка», размещенные на банковской карте. Еще 50 участников получат подарочные сертификаты на 4000, 2000 и 1000 рублей на покупку товаров для дома. Определение обладателей главного приза и подарочных сертификатов, а также вручение призов состоится в январе 2019 года. Подробнее о правилах акции можно узнать на сайтах обеих концессий и ИВЦ ЖКХ и ТЭК.