В ближайшую субботу ТРЦ «Акварель» приглашает волгоградцев познакомиться с артистами цирка «Империал». На встречу с гостями 22 декабря прибудет дрессировщик цирка Карлос Бресщиани (Италия) и всеобщая любимица зрителей — тигренок Маша.

Встреча будет проходить в центральном атриуме торгового центра с 11:00 до 13:00. Дети, а также их родители смогут здорово провести время в компании артистов цирка.В рамках мероприятия можно будет не только поближе познакомиться с артистами, но и сделать уникальные фотографии с тигренком.

Всем гостям замечательное настроение и аквагрим в подарок. Вход свободный.

Волгоградцы смогут встретиться с артистами цирка "Империал" Общество

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декабрь, 2018

22дек20:30РекомендуемКонцерт Теда Еронова20:30 Гастропаб БиблиотекаРубрика:Живая Музыка

23дек17:00РекомендуемТренинг "Карта желаний"17:00 Кофейня "Сутра"Рубрика:Досуг

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