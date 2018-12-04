Такую возможность жителям и гостям города предоставляет музей-заповедник «Старая Сарепта», где в рамках выставки «Мир древних животных Александра Кноблоха» открывается новая экспозиция — «Жилище древнего человека».

За десятки тысяч лет до появления на месте слияния рек Волги и Сарпы кочевников-степняков и колонистов-гернгутеров здесь вовсю кипела жизнь. Близость водных источников, наличие различных видов растительности, естественные укрытия в виде балок, большие открытые участки местности – всё это располагало к разнообразию обитавших здесь представителей животного мира. Древние люди просто не могли обойти стороной такие благоприятные для обитания места. Подробнее об этом посетителям музея-заповедника расскажет основная часть выставки.

Экспозиция «Жилище древнего человека» познакомит вас не только с бытом и орудиями труда далеких предков, но и с особенностями жизни первых людей во времена палеолита и мезолита.

Открытие выставки состоится 6 декабря в 14:00. Справки по телефонам: 8 (8442) 67-33-02 или 51-67-49.