Квитанция на оплату жилищно-коммунальных услуг удлинится на целых 12 сантиметров.

В связи с переходом на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями (РСО) увеличивается формат платежного документа от АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» для жителей многоквартирных домов. Ведь на одной квитанции нужно разместить реквизиты всех ресурсоснабжающих организаций. Вся необходимая информация разбита по блокам с QR-кодами, при помощи которых можно будет оплатить коммунальные услуги в банкоматах и терминалах. При этом для удобства оплаты блоки с разными QR-кодами максимально удалены. Соответственно увеличена и длина документа.

Для жителей индивидуальных жилых домов в частном секторе размер платежного документа останется прежним. Добавим, что квитанции в новом формате волгоградцы получат уже в январе 2019 года.

С ноября уже более 2000 многоквартирных домов в Волгограде перешли на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями — концессиями теплоснабжения и водоснабжения. Деньги за оплату соответствующих услуг поступают от потребителей теперь напрямую ресурсникам.