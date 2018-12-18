Если вы не успели ещё в этом году сделать что-то хорошее, но очень хотите, тогда вам нужно посетить выставочный зал музея Машкова на ул. Чуйкова, 37, где в рамках зимнего фестиваля «Ваши планы на Рождество?» состоится праздничный вечер помощи бездомным животным. Мероприятие будет проходить 27 декабря, начало в 18:00.

Организаторы обещают, что программа праздничного вечера будет яркой, насыщенной, интересной и разноплановой. В рамках мероприятия состоится обсуждению серьезных вопросов, также гостей ждет и развлекательная часть с музыкой и весельем.

Праздничный вечер начнется с открытия выставки новогоднего «арт-свинского» поздравления. После гостей пригласят обсудить важную тему помощи и сострадания к четвероногим совместно с Волгоградским областным благотворительным фондом защиты бездомных животных, приютом для животных «Дино» и МКП «Горпитомник». На «круглом столе», в котором примут участие руководитель Волгоградского приюта для бездомных животных «Дино» Анжела Макарова и директор МКП «Горпитомник» Дмитрий Константинович Куделькин будут рассмотрены самые актуальные вопросы: статистика, гранты, программа стерилизации и многое другое. Все пришедшие могут принять участие в работе «круглого стола» и задать участникам интересующие вопросы, а также поделиться своими историями и проблемами по теме акции.

Все желающие могут принести корм для домашних животных, оказать материальную помочь, предложить свои услуги в качестве добровольцев. А потом всех ждет обязательное угощение горячим глинтвейном и целая гора сладких имбирных пряников с символом уходящего года, которую надо будет расписать и забрать по домам. И как всегда традиционные мастер-классы для детей и взрослых от самых лучших художников города. Вы сможете сфотографироваться в новогодней фотозоне (фотографии можно будет найти в социальных сетях). Все желающие смогут угоститься разными полезными веганские вкусностями от эко-кафе здорового питания «Вега мирная еда».

И в заключении вас ждет концерт молодых и талантливых волгоградских музыкантов. Только в этот вечер минимальная цена билета — 100 рублей для всех входящих.

Выставочный зал ВМИИ — ул. Чуйкова, 37. Справки по телефону: +7 (8442) 24-16-79.