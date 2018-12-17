В январе 2019 года в Волгограде состоится фестиваль хороводов «Ночь перед Рождеством», который будет проходить на площади Павших Борцов. Принять участие в фестивале может любой желающий, стоит всего лишь подать заявку.

В рамках мероприятия вас ждут праздничные колядки, рождественские гадания, выступление лучших творческих коллективов, конкурсы и розыгрыши призов от партнеров мероприятия и, конечно же, хороводы.

Фестиваль будет проходить 6 января, начало в 17:00. Приходите сами и приводите друзей, обещают, что будет весело.