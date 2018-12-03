Волгоградцев приглашают познакомиться поближе с творчеством Александра Солженицына. Это можно будет сделать 7 декабря в Волгоградской областной библиотеке для молодёжи, где пройдет литературный мемориал «Дороги и перепутья Александра Солженицына». О жизни и творчестве писателя расскажет участник научно-образовательного лектория «Интеллектуальные среды» магистрант кафедры русской филологии ВолГУ Валерия Копанёва.

Напомним, 11 декабря 2018 года исполняется 100 лет со дня рождения русского писателя, драматурга, публициста, поэта, общественного и политического деятеля, лауреата Нобелевской премии по литературе 1970 года Александра Исаевича Солженицына. Значение творчества Александра Солженицына для России, как и его вклад в мировую литературу, трудно переоценить. Первое же его произведение – рассказ «Один день Ивана Денисовича», опубликованный в журнале «Новый мир» в 1962 году, — принёс ему всемирную славу. Потом увидели свет рассказы «Матрёнин двор», «Случай на станции Кочетовка», «Для пользы дела» и «Захар-Калита». На этом публикации в официальной печати прекратились, произведения писателя выходили в самиздате и за рубежом. По статистике пик читательского интереса к Солженицыну пришелся на период с 1988 по 1993 год, когда его книги печатались миллионными тиражами. Но все рекорды побил манифест «Как нам обустроить Россию», изданный в сентябре 1990 года общим тиражом в 27 млн. экземпляров.

Литературный мемориал «Дороги и перепутья Александра Солженицына» состоится в Волгоградской областной библиотеке для молодёжи 7 декабря, начало в 12:40. Вход свободный. Справки по телефону 8(8442)94-45-44.