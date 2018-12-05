В двадцатых числах декабря волгоградцы смогут посетить уже полюбившуюся многим большую новогоднюю хэнд-мейд ярмарку «О! Маркет», которая будет проходить 22-23 декабря на втором этаже кинотеатра «Киномакс».

В этом году товары ручной работы представят более 50 участников. Каждый из них вручную создает особенные подарки, которых не найти в магазинах. Каждая лавка на ярмарке — олицетворение новогоднего настроения и высокого качества ручной работы. Здесь и полезные подарки, и дизайнерская одежда, и сладости, и милые безделушки, созданные с единственной целью — награждать улыбкой. Также гости смогут посетить тематические мастер-классы и фудкорт с теплыми напитками.

Так что советуем не спешить с покупкой подарков, ведь у вас есть отличный шанс приобрести то, чего больше нигде не купить. Приходите 22 и 23 декабря с 12:00 до 21:00. Все подробности можно просмотреть по ссылке.