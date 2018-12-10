Ещё один парк остается без названия. Волгоградцы могут принять участие в конкурсе по выбору названия для зоны отдыха, расположившейся в пойме реки Царицы в границах от парохода «Гаситель» до автомобильного путепровода.

В ходе первого этапа с 10 по 21 декабря 2018 года все желающие могут предложить свои версии названия парка через специальную форму голосования на сайте по ссылке. Также свой вариант возможно отправить по электронной почте: [email protected].

В ходе второго этапа на официальном сайте администрации Волгограда пройдет голосование за 10 самых популярных названий, предложенных горожан. Голосование состоится с 21 по 28 декабря 2018 года. Название, за которое проголосуют большинство волгоградцев и гостей города, будет носить парк. Итоги конкурса будут подведены 29 декабря 2018 года.