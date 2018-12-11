Будущие студенты ещё могут подумать над выбором профессии и понять, куда они хотят поступать. А пока они думают, различные учебные заведения проводят для них Дни открытых дверей, чтобы наглядно показать и рассказать о своих предложениях. Так, 15 декабря Волгоградский государственный институт искусств и культуры проведёт День открытых дверей для всех желающих. Абитуриенты и их родители смогут подробно узнать обо всех направлениях обучения, познакомиться с педагогами и задать все интересующие вопросы. Начало в 12:00.

Сегодня Волгоградский государственный институт искусств и культуры – это три ступени образования: школа, колледж и вуз, что позволяет готовить специалистов практически с любого возраста. Перечень направлений подготовки необычайно многогранен: руководство студией кино-, фото- и видеотворчества, студией декоративно-прикладного творчества, хореографическим коллективом, теория и история народной художественной культуры, менеджмент социально-культурной деятельности, режиссура театрализованных представлений и праздников, менеджмент библиотечно-информационной деятельности, звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ, артист-танцовщик ансамбля современного танца, артист-танцовщик ансамбля народно-сценического танца, артист драматического театра и кино, артист музыкального театра, артист театра кукол, музыкально-инструментальное искусство (фортепиано, духовые, ударные, струнные, щипковые инструменты и проч.), академическое пение, хоровое народное пение, дирижирование академическим хором, музыковедение, художественное руководство оперно-симфоническим оркестром, искусство оперного пения и многое другое.

Выпускники ВГИИКа возглавляют театры, работают на телевидении, в домах культуры, центрах детского творчества, снимаются в кино. Многие из них сделали успешную карьеру и работают не только в Волгоградской области, но и далеко за её пределами. Индия, Чехия, Испания – это лишь некоторые страны, где можно встретить мастеров своего дела, получивших первые профессиональные навыки в Волгоградском государственном институте искусств и культуры.

Студенты ВГИИКа ежегодно становятся лауреатами всероссийских и международных конкурсов. Институт занимается организацией многих городских и областных праздников и фестивалей.

Среди педагогического состава — заслуженные работники культуры и искусства, заслуженные деятели науки и образования, заслуженные артисты Российской Федерации, профессора, доценты, доктора и кандидаты наук.