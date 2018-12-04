В ближайшие выходные в Волгограде уже в одиннадцатый раз пройдет открытый турнир Волгоградской области по тяжелой атлетике на призы олимпийского чемпиона Атланты Алексея Петрова, но впервые соревнования будут носить официальный статус Всероссийских.

Мероприятие будет проходить 8 и 9 декабря в ДК им. Гагарина. В этом году ожидается около двухсот участников из Волгоградской, Воронежской, Ростовской областей, Республики Калмыкия, РСО-Алания и города Донецка. В первый день соревнований на помост выйдут мужчины и женщины, а также ветераны. В воскресенье награды разыграют юноши и девушки 2000 г.р. и моложе. Начало соревнований в 10:00.

Приходите поддержать спортсменов и насладиться яркой шоу-программой. Ведь кроме состязательной части турнира зрителей ожидает выступление барабанщиков, волгоградских воспитанников школы танцев «TODES» и группы «Just Name», а также автограф-сессия организатора турнира, олимпийского чемпиона Алексея Петрова.

Торжественное открытие соревнований 8 декабря в 14:00.

Адрес: г. Волгоград, ул. Пельше, 3 (универсальный спортивный зал МБУ «СК «Зенит» в ДК им. Ю.А. Гагарина).