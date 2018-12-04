В ближайшие выходные в Волгограде уже в одиннадцатый раз пройдет открытый турнир Волгоградской области по тяжелой атлетике на призы олимпийского чемпиона Атланты Алексея Петрова, но впервые соревнования будут носить официальный статус Всероссийских.
Мероприятие будет проходить 8 и 9 декабря в ДК им. Гагарина. В этом году ожидается около двухсот участников из Волгоградской, Воронежской, Ростовской областей, Республики Калмыкия, РСО-Алания и города Донецка. В первый день соревнований на помост выйдут мужчины и женщины, а также ветераны. В воскресенье награды разыграют юноши и девушки 2000 г.р. и моложе. Начало соревнований в 10:00.
Приходите поддержать спортсменов и насладиться яркой шоу-программой. Ведь кроме состязательной части турнира зрителей ожидает выступление барабанщиков, волгоградских воспитанников школы танцев «TODES» и группы «Just Name», а также автограф-сессия организатора турнира, олимпийского чемпиона Алексея Петрова.
Торжественное открытие соревнований 8 декабря в 14:00.
Адрес: г. Волгоград, ул. Пельше, 3 (универсальный спортивный зал МБУ «СК «Зенит» в ДК им. Ю.А. Гагарина).
Справка: Алексей Петров завоевал олимпийское золото в 1996 году в Атланте. Спустя десять лет он организовал турнир в Волгограде. Минул еще один временной виток, и в сезоне 2017 г. соревнования отметили десятилетний юбилей. А 2018 год ознаменовался признанием Федерацией тяжелой атлетики России, которая повысила открытый областной турнир до статуса всероссийского. Гости из ближайших регионов давно полюбили соревнования на призы Алексея Петрова и ежегодно приезжают, чтобы поднять штангу и показать хороший результат. Но теперь у них появляется возможность не только повысить свое мастерство, но и получить спортивный разряд – вплоть до мастера спорта.