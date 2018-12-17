Волгоградцы могут отдать свой голос в поддержку инициативы за строительство третий очереди скоростного трамвая до ВолГУ. Сбор подписей ведется в ТРЦ «Акварель» на входах Ахтуба (напротив магазина Acoola) и Ока.

Для сбора подписей в торговом центре установлены специальные стойки. Начиная с 16 декабря и по 30 декабря волонтеры будут собирать подписи за строительство третьей очереди скоростного трамвая до ВолГУ. Отдайте свой голос за удобные перемены.

Сбор подписей происходит по следующему графику: пн-пт: с 17:00 до 21:00 | сб-вс: с 10:00 до 21:00

:-P

декабрь, 2018

27дек10:00РекомендуемPop-Up Market10:00 Ворошиловский торговый центрРубрика:Досуг

29дек10:00РекомендуемPop-Up Market10:00 Ворошиловский торговый центрРубрика:Досуг

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