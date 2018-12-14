В ближайшие выходные в Волгограде состоится открытый турнир по легкой атлетике на призы Олимпийской чемпионки Татьяны Лебедевой, который будет проходить 16 декабря в манеже ВГАФК.

Участниками соревнований станут более 700 человек. И помимо команд из нашего региона, проверить свои силы на беговых дорожках и в секторах манежа решили юные спортсмены из Саратовской, Астраханской и Ростовской областей, Ставрополья, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии.

Медали будут распределены сразу в двух возрастных группах. Юноши и девушки 2004-2005 годов рождения будут состязаться в беге на 60 м – гладком и барьерном, на дистанциях 400 и 1000 м, в смешанной эстафете 4х200 м, в прыжках — в высоту, в длину и тройном, а также в толкании ядра. Легкоатлеты чуть постарше – 2002-2003 годов рождения – выйдут в сектор, где совсем недавно безраздельно, причем сразу в двух дисциплинах, царствовала Татьяна Лебедева: им предстоит определить сильнейших в длине и в тройном прыжке.

Церемония открытия открытого турнира Волгоградской области по легкой атлетике на призы Олимпийской чемпионки Татьяны Лебедевой состоится в воскресенье, 16 декабря, в 11:30 в манеже ВГАФК (ул. Чуйкова, 75), а первые соревнования начнутся уже в 10:00.

В Волгограде пройдет открытый турнир по легкой атлетике на призы Татьяны Лебедевой Общество

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декабрь, 2018

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