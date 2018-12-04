В администрации Волгоградской области в режиме видеоконференции обсудили самые актуальные вопросы ЖКХ с общественностью региона. Среди участников – традиционно представители профильных комитетов, инспекции Госжилнадзора, регионального фонда капремонта, инициативные граждане и новый участник рынка оказания услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами – ООО «Управление отходами – Волгоград».

С чего реально начнется работа регионального оператора? В какой срок и за чей счет будут обустроены площадки для сбора, сортировки и захоронения отходов? Эти и многие другие вопросы обсудили участники семинара-совещания.

Наведение порядка при сборе и вывозе мусора, борьба с несанкционированными свалками – главные цели федеральной реформы в сфере обращения с отходами. Чтобы обеспечивать и координировать все этапы от сбора и транспортировки до переработки и захоронения ТКО с 1 января будущего года во всех субъектах РФ, согласно закону (ФЗ №89), приступают к обязанностям региональные операторы. В Волгоградской области это компания «Управление отходами – Волгоград».

Еще с сентября был дан старт масштабной разъяснительной и договорной кампании, а также сбору и комплектации абонентской базы. Сейчас региональный оператор активно занимается формированием технической базы, подготовкой контейнерных площадок, выстраиванием договорных отношений с перевозчиками и полигонами.

— Все этапы работ строго регламентированы законодательством и реализуются согласно принятому графику, — разъясняет заместитель директора ООО «Управление отходами – Волгоград» Максим Борисов. — Буквально на днях на нашу производственную базу в Кировском районе поступила первая партия современных евроконтейнеров для замены и дооснащения площадок в Волгограде. Каждая контейнерная площадка у нас на учете. Вывоз мусора в областном центре мы обеспечим собственными силами. В каждом районе города будет постоянно находиться представитель регионального оператора – инспектор по обращению с отходами. Он будет обеспечивать обратную связь от жителей и контролировать процесс на месте. Региональный оператор как никто другой заинтересован в качественном оказании услуги населению. Ведь только выполняя свои обязательства, он вправе требовать оплаты от потребителей.

Еще одно важное изменение – перевод услуги по обращению с отходами из разряда жилищной в коммунальную. По заверению представителей власти, принятие единого тарифа на оказание услуги и проведение расчета стоимости с количества людей, а не с квадратного метра, делает систему оплаты более справедливой.

Напомним, согласно закону (ФЗ №89), заключение договора с региональным оператором — прямая обязанность для всех категорий собственников жилых и нежилых помещений, индивидуальных предпринимателей и организаций. Для удобства жителей начал работать колл-центр с бесплатным многоканальным телефоном: 8-800-350-43-48.