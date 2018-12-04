Специалисты ООО «Концессии теплоснабжения» заканчивают пусконаладочные работы на новой блочно-модульной котельной в Кировском районе Волгограда мощностью 3,5 мегаватта.

Новая котельная расположена на улице Химзаводской в поселке Веселая Балка Кировского района Волгограда. От нее будут получать тепло предприятия, расположенные в промзоне Кировского района Волгограда.

Блочно-модульная котельная построена в рамках работы по замещению устаревшего и неэффективного источника тепла – Волгоградской ГРЭС. Ввод ее в эксплуатацию позволит повысить надежность теплоснабжения потребителей Кировского района Волгограда и сбалансировать нагрузку на сети.

Новая «блочка» в Кировском районе – далеко не единственная современная БМК, которую с учетом высокого социального запроса населения построили в Волгограде «Концессии теплоснабжения» в рамках выполнения инвестпрограммы. Так, в этом году блочно-модульную котельная заработала в поселке Металлургов Краснооктябрьского района – благодаря ей удалось улучшить теплоснабжения более 20 потребителей. Кроме того, в конце 2016 года новую БМК возвели в поселке Гумрак Дзержинского района вместо устаревшей угольной котельной, а также в 2017 — в поселке Южный Красноармейского района – здесь «блочка» пришла на смену неэффективной мазутной котельной. В поселках Южный и Гумрак современные БМК, работающие на газовом топливе, помимо прочего дали возможность улучшить экологическую ситуацию.

В целом за последние два года «Концессии теплоснабжения» возвели в Волгограде 5 блочно-модульных котельных взамен устаревших источников тепла, организовали реконструкцию 22 действующих котельных и 69 тепловых пунктов, привели в порядок 110 км сетей. Объем вложений в модернизацию теплового хозяйства города составил более 2 млрд. руб. Инвестиции осуществляются с привлечением средств негосударственных пенсионных фондов через инструмент концессионных облигаций, которые размешаются на Московской бирже и входят в Высший котировальный список.