В новом году волгоградцы смогут увидеть уникальные экспонаты — орден Победы маршала Георгия Жукова и копию Знамени Победы, которые доставят в Волгоград к 76-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск советскими войсками под Сталинградом. Экспонаты станут частью выставки «Символы Победы» в музее-заповеднике «Сталинградская битва», открытие которой запланировано на 2 февраля 2019 года.

По данным комитета развития туризма Волгоградской области, впервые выставка «Символы Победы» состоялась в музее-заповеднике «Сталинградская битва» в 2008 году — тогда ее посетили тысячи волгоградцев и гостей региона.

Напомним, орден «Победа», учрежден Указом Президиума Верховного совета СССР от 8 ноября 1943 года. Всего изготовлено 20 экземпляров ордена, маршал Жуков был награжден им дважды. Что касается Знамени Победы, то это государственная реликвия России. Оно было установлено над Рейхстагом в Берлине советскими воинами 1 мая 1945 года. Оригинал Знамени Победы хранится в Центральном музее Вооруженных Сил России и не экспонируется на выставках, но существует его несколько официальных копий — одну из них смогут увидеть посетители выставки.

Отметим, Волгоград является центром военно-патриотического воспитания молодежи. Патриотический туризм — одно из наиболее востребованных экскурсионных направлений. Ежегодно Волгоградскую область посещают десятки тысяч туристов, чтобы увидеть достопримечательности, посвященные Великой Отечественной войне. В настоящее время в комитете по развитию туризма ведется разработка специального экскурсионного проекта к 76-й годовщине Победы.